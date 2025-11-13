«Я не верю, что это просто цифра»: Алек Болдуин и его супруга проходят терапию из-за 26-летней разницы в возрасте

Возраст — это не просто цифра, считает 41-летняя инструктор по йоге и жена 67-летнего Алека Болдуина Хилария. Супруги прорабатывают эту разницу с психологом, пишет Daily Mail.

Хилария считает, что Алек по крайне мере на 26 лет ее опытнее, поэтому нельзя отрицать факт разницы между ей и мужем. В некоторых случаях, по словам женщины, это помогает в браке. А иногда разница приводит к тому, чтобы пара отправляется к психологу для проработки отношений.

«Я не верю, что возраст — это просто цифра, по крайней мере, в нашем случае. В некоторых ситуациях я смотрю на него и думаю: у него на 26 лет больше опыта. Иногда это помогает, а иногда означает, что нам нужно немного поработать над отношениями», — призналась Хилария.

Голливудский актер сделал предложение возлюбленной в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей.

Ранее сообщалось, что на Алека Болдуина подали в суд. Это сделал компания-поставщик оружия после гибели оператора на съемках.