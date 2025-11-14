«Взаимные обвинения уже начались»: брак Марго Робби под угрозой после провальных сборов последнего фильма актрисы

Брак известной актрисы Марго Робби может оказаться под угрозой из-за провального кассового сбора ее последнего фильма «Большое смелое прекрасное приключение». Об этом сообщает RadarOnline.

Как сообщили изданию источники, звезда фильма «Барби» вложила всю душу в проект, который должен был иметь огромный успех. Однако провал картины теперь сказывается на ее браке с продюсером Томом Акерли.

Плохие кассовые сборы стали «заметным пятном» на репутации Марго и Тома, и им некого в этом винить кроме друг друга, поделился инсайдер.

«Технически фильм не является продуктом их продюсерской компании LuckyChap, но картина вообще не была бы снята, если бы Марго не согласилась на участие в фильме в качестве продолжения “Барби”», — рассказали изданию.

По словам источника, работа над фильмом стала совместным решением супругов.

«Хуже неоднозначных и негативных отзывов может быть только абсолютно провальный кассовый сбор, а взаимные обвинения уже начались», — добавил один из приближенных к паре.

35-летняя австралийская актриса и ее избранник, чье состояние оценивается в 4 миллиона долларов, поженились в 2016 году.

