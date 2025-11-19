«Вы нашли друг друга»: актер Адам Сэндлер высказался о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом

Американский актер Адам Сэндлер в минувший понедельник, 17 ноября, вручил награду журнала ELLE «Женщины Голливуда» своей давней подруге Дженнифер Энистон. Выступая на сцене, голливудская знаменитость поделился своим мнением по поводу романа актрисы с ее возлюбленным Джимом Кертисом.

Как сообщает Daily Mail, избранник Энистон также присутствовал на церемонии, прошедшей в Беверли-Хиллз. Это стало первым совместным выходом гипнотерапевта и звезды «Друзей» в свет.

Перед вручением награды актрисе Адам Сэндлер, который в кино часто исполнял роль супруга героинь Энистон, отметил, что счастлив за Дженнифер. Он также назвал роман артистки с Кертисом «заслуженным».

«Когда мы рядом с тобой, мы с Джеки (жена Сэндлера — прим. ред.) так счастливы, что вы с Джимом нашли друг друга и у вас роман, которого вы оба заслуживаете. Мы любим тебя, Джим», — заявил актер.

Ранее мы писали о том, что актриса Дженнифер Энистон намекнула на подготовку к свадьбе с возлюбленным, американским лайф-коучем Джимом Кертисом.