Вино продолжает губить Анджелину Джоли и Брэда Питта даже после развода

Достоянием прессы стало письмо Джоли к бывшему супругу с просьбой решить вопрос о разделе французской винодельни.

История с распадом звездного брака, который журналисты называли Brangelina (Брэд и Анджелина) связана с покупкой и последующей продажей элитного виноградного поместья Шато Мираваль на юге Франции.

Злые языки уверяли, что именно там Брэд пристрастился к выпивке и был вынужден проходить курс лечения в обществе «Анонимные алкоголики», чтобы его не лишили опеки над собственными детьми. Château Miraval супруги приобрели на $28,4 млн в 2008 году. Там же в 2014-м прошла их свадьба.

Cпустя два года там же, судя по всему, стартовал долгий и трудный бракоразводный процесс. Анджелина обвинила мужа в алкоголизме, угрожающем психическому благополучию ее детей. При разводе винодельня стала камнем преткновения.

Джоли продала ее американскому предпринимателю российского происхождения Юрию Шефлеру. Питт с продажей не согласен и уверяет, что бывшая жена не посоветовалась с ним относительно сомнительной кандидатуры покупателя.

Из России за Шефлером тянется след уголовных обвинений, в том числе за угрозы убийством. «Случайная утечка» письма, в котором Джоли слезно умоляет Питта заняться юридическими вопросами продажи Château Miraval, несомненно подольет масла в огонь этой постсемейной распри: письмо датировано началом прошлого года.

ФОТО: badpittofficial