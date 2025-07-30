Виктория Бекхэм показала свои настоящие чувства к жене старшего сына Пельтц. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты провели мини-расследование в соцсетях 26-летнего Бруклина Бекхэма и его возлюбленной Николы Пельтц.

Так, выяснилось, что мать 26-летнего Бруклина активно ставит лайки под его постами в соцсетях, но только не на тех, где на фото есть его жена Пельтц. Игнорирует Виктория Бекхэм и соцсети самой Николы.

Некоторые восприняли это как сигнал того, что мать Бруклина не поддерживает выбор сына.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в 2022 году. После этого сын футболиста сократил общение с членами семьи. Он объяснял это тем, что ощущает постоянное давление со стороны родителей.

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