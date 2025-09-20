Вдова Халка Хогана не смогла кремировать тело рестлера после вскрытия: известна причина

Дочь рестлера Халка Хогана Брук, скончавшегося 24 июля в возрасте 71 года, вступила в конфликт с его вдовой Скай Дейли. 37-летняя Брук Хоган выступила против кремации тела отца без ее согласия.

Наследница шоумена считает, что ее отец мог скончаться не от последствий аритмии и лимфоцитарного лейкоза, а из-за врачебной ошибки или даже преступного умысла.

Как пишет RadarOnline, полиция штата Флорида продолжает расследование загадочной смерти легенды рестлинга несмотря на то, что изначально криминальная версия была исключена.

При этом 46-летняя вдова Скай Дейли, с которой Халк обвенчался в 2023 году, категорически отказалась разглашать результаты вскрытия тела покойного мужа. Она также хотела организовать церемонию кремации.

В свою очередь, дочь знаменитости пожаловалась, что не может принимать никаких решений по поводу отца и одной из последних узнала о планах на кремацию.

«У меня нет никакого контроля. Я ничего не могу сделать, мои руки связаны, и я не имею права голоса в отношении моего отца – даже как его дочь. У меня нет никакой информации о том, будет ли он кремирован и когда. Возможно, завтра. Я не знаю», – приводит издание слова Брук Хоган.

Издание отмечает, что вдове пока не удалось кремировать тело, так как расследование еще не завершено.

Ранее сообщалось, что родственников рестлера Халка Хогана ждет разбирательство по поводу многомиллионного наследства. За свою жизнь он накопил 25 млн долларов, 30% из которых достанутся вдове.