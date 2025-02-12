В США заявили, что Канье Уэст лишится возможности вести бизнес в стране

Популярный американский рэпер Канье Уэст лишится возможности вести бизнес в США из-за скандальных постов в соцсети X. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на американского предпринимателя Дэниела Старра.

По словам бизнесмена, что влиятельные знакомые из числа американских чиновников и предпринимателей решили помешать артисту вести бизнес в стране. Старр уточнил, что представители модных компаний, которые сотрудничали с музыкантом, также планируют прекратить деловые отношения.

«С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше. За кулисами многое делается для того, чтобы этого добиться... Давление со стороны правительства США сделает его деятельность практически невозможной», – поделился предприниматель.

По мнению Старра, администрация президента США Дональда Трампа не позволит, чтобы заявления Канье сошли ему с рук.

В начале 2025 года Канье Уэст оказался в центре сразу нескольких скандалов. Артист публично объявил о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Через некоторое время рэп-исполнитель выложил на своей странице на платформе X порядка 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.

Ранее стало известно, что Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами.