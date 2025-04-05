В Нью-Йорке задержали бизнесмена Акиву, который дружит с актером Ди Каприо. Об этом сообщает Page Six.

Предпринимателя Ричи Акиву, который является владельцем множества ночных клубов, задержали в Нью-Йорке. Сообщается, что мужчину остановили полицейские, когда он ехал на машине. Ему сначала выписали штраф за тонированные стекла, а затем выяснилось, что он передвигался с замороженными правами из-за неоплаченного штрафа за парковку.

В итоге друга актера Леонардо Ди Каприо отвезли в полицейский участок. Ему предъявили обвинения в связи с ездой без прав и нарушением правил обращения с автомобилем.

«Я был в шоке, узнав, что действие моих водительских прав приостановлено, но я уверен, что вопрос будет решен в мою пользу», — заявил Акива.

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