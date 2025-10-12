В доме стоимостью 12 млн долларов: Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе

Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе. Подробности приводит Daily Mail.

Актер и его избранница начали жить вместе в новом доме на Голливудских холмах.

По информации источника, после нашумевшего развода с Анджелиной Джоли, американский актер смог полностью восстановиться и сосредоточиться на новых романтических отношениях.

Совместную жизнь пара начала в новом доме стоимостью 12 миллионов долларов. Звезда таких знаменитых фильмов, как «Троя», «Большой куш», «Бойцовский клуб» и «Семь лет в Тибете», намерен сделать дом защищенным от грабителей по высшему разряду.

По словам инсайдеров, союз Питта и Рамон действительно можно назвать крепким: возлюбленные вместе проводят много времени, путешествуют и наслаждаются уединением в новом доме.

Тем не менее, несмотря на все романтические чувства, бракосочетание пока не входит в планы пары. Сейчас возлюбленные сосредоточены на совместной жизни.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году, но судебные разбирательства по вопросам опеки и раздела имущества продолжались до конца 2024 года, когда брак был окончательно расторгнут.

