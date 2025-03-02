Умер легенда глэм-рока Дэвид Йохансен

В возрасте 75 лет от рака головного мозга скончался Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант умер дома, в окружении своей семьи — жены Мару Хеннесси и дочери Лии. Об этом сообщается на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.

Рок-артист на протяжении 10 лет боролся с раком. В феврале этого года музыкант также сломал позвоночник. Его дочь тогда организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.

Йохансен родился в 1950 году в Нью-Йорке. В своих воспоминаниях он часто с теплотой говорил о своем детстве, проведённом в этом районе. Артист даже создал двухсерийный подкаст, посвященный своим идиллическим годам, наполненным велосипедными прогулками, музыкой и школьными проказами.

Музыкальная карьера будущей звезды глэм-рока началась в старших классах, когда он стремился попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Йохансен стал вокалистом New York Dolls, приняв участие в записи дебютного альбома коллектива. Первые две пластинки группы считаются самыми известными в ее истории. В 1975 New York Dolls распалась и воссоединилась лишь в начале 2000-х, просуществовав до 2011 года.

Музыкант смог построить успешную сольную карьеру, выступал и записывал альбомы вне группы. Он успел себя проявить и в качестве киноактера, снявшись в более 50 фильмах и сериалах.

Недавно стало известно о смерти соул-певицы Энджи Стоун. Артистка погибла в автокатастрофе в США.