09:23, 27 октября 2022
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У темнокожей дочери Анджелины Джоли заподозрили проблемы с ростом волос
Свежий снимок 17-летней дочери актрисы Анджелины Джоли Захары спровоцировал слухи о ее облысении. Девочка с недавнего времени учится в колледже для темнокожих, и Джоли приехала навестить приемную дочь.
Студенты попросили сфотографироваться со звездой. После визита актрисы в колледж в Сеть попало фото, на котором запечатлены Джоли с дочерью и ее подругой.
У Захары на голове заметен тканевый ободок, который открывает высокий лоб. Раньше она скрывала это с помощью прически, но на последнем фото представлена в естественном виде.
Внимательные фанаты разглядели залысины и измученную улыбку девушки. Появились предположения, что у нее есть проблемы с ростом волос.
ФОТО: East News