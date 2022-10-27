У темнокожей дочери Анджелины Джоли заподозрили проблемы с ростом волос

Свежий снимок 17-летней дочери актрисы Анджелины Джоли Захары спровоцировал слухи о ее облысении. Девочка с недавнего времени учится в колледже для темнокожих, и Джоли приехала навестить приемную дочь.

Студенты попросили сфотографироваться со звездой. После визита актрисы в колледж в Сеть попало фото, на котором запечатлены Джоли с дочерью и ее подругой.

У Захары на голове заметен тканевый ободок, который открывает высокий лоб. Раньше она скрывала это с помощью прически, но на последнем фото представлена в естественном виде.

Внимательные фанаты разглядели залысины и измученную улыбку девушки. Появились предположения, что у нее есть проблемы с ростом волос.

ФОТО: East News