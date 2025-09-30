«У меня осталось мало времени»: голливудская актриса Мишель Пфайффер впервые стала бабушкой

Голливудская актриса Мишель Пфайффер рассказала, что впервые стала бабушкой. О рождении первого внука звезда рассказала во время подкаста SmartLess.

Обсуждая свои будущие актерские перспективы, обладательница «Золотого глобуса» призналась, что из-за прибавления в семье ей пришлось пересмотреть свои рабочие обязательства.

«У меня нет ни времени, ни желания погружаться так глубоко в работу. Я понимаю, что у меня осталось мало времени, ведь в прошлом году я стала бабушкой», — приводит слова артистки Daily Mail.

Знаменитость призналась, что «не взваливала бы на себя столько работы», если бы заранее знала, что станет бабушкой. Пфайффер добавила, что очень любит все проекты, в которых принимает участие. Но теперь 67-летняя звезда намерена больше времени и энергии уделять семье.

«Отказываясь от внутреннего напряжения, связанного с работой, я почувствовала себя свободнее и даже стала лучше выглядеть, — заявила знаменитость.

Актриса долгое время скрывала свой новый статус. Однако, по ее словам, она счастлива из-за рождения внука. При этом Мишель не раскрыла, кто из двоих ее детей стал родителем.

