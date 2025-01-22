«У меня нет выбора»: 90-летняя Джуди Денч сообщила о трудностях из-за прогрессирующей слепоты

90-летняя британская актриса Джоди Денч призналась, что ее слепота прогрессирует. С годами она видит все хуже, поэтому вынуждена выходить в свет только в сопровождении. Об этом сообщает Business Insider.

О том, что теряет зрение, Джоди узнала в 2012 году. Ей поставили диагноз «возрастная макулодистрофия». Впрочем, актриса не стала отчаиваться и не «закрылась» ото всех. Она продолжает общаться с прессой и появляться на публике, хоть ей и приходится всегда брать с собой кого-то на мероприятия и прогулки.

«Я всегда волновалась перед выходами на мероприятия, а теперь у меня нет выбора — кто-то всегда должен быть рядом. Я просто могу врезаться во что-нибудь или упасть», - призналась Денч.

Отметим, что из-за слепоты актриса перестала сниматься в кино. В 2024 году она заявила, что больше не будет проектов с ее участием, так как она «не видит». Также Джуди делилась, что из-за возраста ей стало тяжело запоминать свои роли.

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