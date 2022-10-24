У десятилетней дочери Бейонсе отобрали серьги за 4,9 миллиона рублей

Дочь американской суперзвезды Бейонсе Блю Айви едва не приобрела бриллиантовые серьги на аукционе Wearable Art.

Десятилетняя Айви предложила не много ни мало 80 тыс. долларов за украшение от знаменитой Лоррейн Шварц.

Набор из двух сережек с голубым бриллиантом был фаворитом благотворительного мероприятия, устроенного бабушкой звездной малышки – шестидесятивосьмилетней Тиной Ноулс-Лоусон.

Помешать дочке Бейонсе удалось владелице Mielle Organics Монике Родригес, предложившей за лот 105 тысяч долларов.

Это уже вторая неудачная попытка девочки получить желаемое украшение.

Четыре года назад она также не сумела переиграть на торгах более взрослых конкурентов.

Тогда ей не досталась картина, стоимостью $19000.

ФОТО: Соцсети