Тяжелобольная Селин Дион впервые появилась на публике после Олимпиады-2024 и сделала важное заявление

Певица Селин Дион появилась на вручении премии «Spirit of Life» и произнесла речь. Она вышла на сцену, заявив о важности надежды, которую дарит качественное лечение серьезных заболеваний.

В декабре 2022 года артистка сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Из-за него она была вынуждена приостановить концертную деятельность, так как не могла выступать на публике. Исключение она сделала лишь для открытия Олимпиады-2024 во Франции. А затем вновь перестала выходить в свет.

И вот спустя несколько месяцев Дион снова показалась на публике. Она пришла на гала-вечер, который устроили в рамках кампании по исследованию и лечению рака. Вручая награду за вклад в развитие общества и профессиональные достижения Джею Марчиано, певица отметила, что каждому человеку, столкнувшемуся с раком или другим тяжелым заболеванием, важно дарить надежду.

«Для многих из нас, кто испытал это в определенный момент, большая радость собраться сегодня вечером вместе со всеми в этом зале, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь распространить этот великий дар надежды», - приводит слова Селин Дион портал Page Six.

Ранее Селин Дион обвинили в использовании фонограммы на открытии Олимпиады-2024.