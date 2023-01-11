«Ты мужик или нет?»: звезды раскритиковали принца Гарри за постоянные жалобы

В последнее время все внимание публики приковано к королевской семье, и причиной этого является скандальное поведение Меган Маркл и принца Гарри. Сначала супруги выпустили документальный фильм, в котором раскрыли все тайны титулованных родственников. Премьера стала настоящей сенсацией и вызвала общественный резонанс, но этого Сассекским оказалось мало. Так, вчера поступила в продажу книга Гарри «Запасной». Очередные откровения внука Елизаветы второй вновь привлекли внимание публики, но на этот раз на мужчину обрушилась не волна поддержки, а критики.

Своим мнением поделилась Яна Рудковская. Светская львица считает, что пора остановить поток новостей о принце Гарри и Меган. По мнению продюсера, сын Спенсер ведет себя не по-мужски, постоянно жалуясь на несчастья. Супруга Маркл стало слишком много в информационном пространстве, поэтому публика уже испытывает передоз от его персоны.

«Какой-то бесконечный виндзорский передоз, честное слово. И ладно были бы какие-то красивые вещи, но нет. Ты мужик или кто? Какие-то бесконечные сопли. Я не против мужской эмоциональности, но жаловаться по каждому поводу, ныть и унижаться? Хотя нельзя не отметить, что он это делает ради любви к Меган. Вот, что значит полюбить женщину из внешнего круга», — высказалась Рудковская в Telegram-канале.

К слову, многие подписчики согласились с мнением знаменитости.

Ранее стало известно, как в Лондоне отреагировали на книгу принца Гарри. Подробности читайте в этой статье.