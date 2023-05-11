«Твой ликвидный актив — воспоминания о бывшей жене»: Ольга Бузова обратилась к супругу

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной РФ футболист Дмитрий Тарасов и популярная телеведущая Ольга Бузова расстались в 2016 году. Развод получился скандальным: Ольга обвинила Дмитрия в рукоприкладстве и меркантильности. Тарасов потребовал вернуть подаренную иномарку.

Отношения между бывшей парой остаются напряженными и до сегодняшнего дня.

StarHit сообщает, что не так давно в одном из интервью Тарасов обмолвился, что в его отношениях с певицей изначально не было доверия. И при этом обвинил Бузову во лжи.

Телезвезда отреагировала на выпад футболиста быстро и энергично.

«Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно ни было, уважаю».

Бузова припомнила бывшему супругу его резкие слова, сказанные в свой адрес после отказа рекламировать его футбольный проект. И обратилась к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги со словами: «Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова — обращайтесь напрямую!»