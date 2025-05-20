Точная копия: дочь Кейт Уинслет дебютировала в Каннах, повторив культовый образ мамы

24-летняя дочь голливудской актрисы Кейт Уинслет Миа Триплтон впервые появилась на Каннском кинофестивале. Наследница звезды презентовала фильм «Финикийская схема», в котором исполнила одну из главных ролей. Миа выбрала платье, поразительно напоминающее культовый наряд матери, который она надела на церемонию вручения «Оскар» в 1998 году.

Миа вышла на красную дорожку в изумрудно-зеленом платье от Oscar De La Renta с вышивкой в виде цветов на груди. В этом наряде девушка была точной копией знаменитой мамы, пишет Daily Mail.

В 22 года Кейт Уинслет вышла впервые на свою первую красную дорожку. Актриса появилась также в изумрудно-зеленом платье от Givenchy, сшитое дизайнером Александром Маккуином, на церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году. Наряд чем-то напоминал скульптуру, и в нем звезде «Титаника» было не очень удобно, но все недостатки стоили того эффекта, которое оно произвело на публику.

Отметим, что Миа очень нервничала перед появлением в Каннах. Журналистам она говорила, что будет «трястись как лепесток».

Дочь звезды появилась на свет в 2000 году, когда Кейт была в браке с режиссером Джеймсом Триплтоном. Спустя год супруги развелись. У актрисы также есть два сына от второго и третьего мужа.

Ранее сообщалось, что Кейт Уинслет получила травмы на съемках фильма из-за отсутствия дублеров во время съемок известной любовной сцены в мелодраме «Маленькие дети» в 2006 году.