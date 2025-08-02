Тоби Магуайр спустя 8 лет после расставания требует пересмотра условий развода, включая алименты и опеку. Подробности приводит Us Weekly.

Голливудский актер, прославившийся ролью Питера Паркера в «Человеке-пауке», все еще не закончил бракоразводный процесс. Спустя 8 лет после расставания с дизайнером Дженнифер Мейер ему так и не удалось юридически оформить развод.

Оказалось, что Тоби только сейчас подал официальное заявление в суд, настаивая на совместной юридической и физической опеке над их сыном Отисом. Также он просит рассмотреть вопрос, связанный с алиментами, чтобы определить их окончательный размер.

Кроме того, Магуайр обратился в суд в период подготовки его экс-супруги к свадьбе: Дженнифер выйдет замуж за Джеффри Огунлеси, сына нигерийского миллиардера. Их помолвка состоялась в сентябре 2024 года.

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