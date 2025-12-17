Сыну Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей. Об этом сообщает Reuters.

32-летнего Ника Райнера арестовали уже спустя несколько часов после того, как полицейские обнаружили тела режиссера Роба Райнера и его супруги. Сегодня сыну знаменитости предъявили обвинение в убийстве первой степени с отягощающим обстоятельством.

Доставить в суд Ника Райнера вчера не удалось по медицинским причинам, поэтому, вероятно, он предстанет перед судом сегодня.

Мотив преступления по-прежнему неизвестен. Как сообщают журналисты, подозреваемый страдает от наркотической зависимости* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По данной статье сыну Райнеров может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

