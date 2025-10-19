Сыграл в сериале «Во все тяжкие» сына Уолтера Уайта: страдающий ДЦП актер Ар-Джей Митт женится

Актер Ар-Джей Митт, сыгравший в сериале «Во все тяжкие» сына главного героя — Уолтера-младшего, сделал предложение своей подруге. Он рассказал об этом в интервью People.

33-летний Ар-Джей Митт, страдающий ДЦП, еще несколько лет назад говорил, что его не интересуют романтические отношения. Однако уже сейчас звезда «Во все тяжкие» готов к семейной жизни. Его избранницей стала Кеннеди Суарес, с которой актер знаком более 10 лет. Когда пара начала встречаться, не известно.

«Кеннеди — мое все. Жду не дождусь, когда мы официально узаконим наши отношения и узнаем, какие приключения ожидают нас в будущем», — заявил Ар-Джей Митт.

