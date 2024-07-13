Спустя шесть лет после помолвки: актер Эдди Мерфи женился во второй раз

63-летний голливудский актер Эдди Мерфи женился на 44-летней австралийской модели Пейдж Бутчер спустя шесть лет после помолвки. Свадьба прошла 9 июля на острове Ангилья в Карибском море.

Номинант премии «Оскар» и модель вступили в брак во время закрытой церемонии, на которой присутствовали их родные и близкие друзья. Невеста была в корсетном платье, украшенном кружевом, а жених — в белом костюме Brioni, пишет People.

Для Эдди Мерфи этот брак стал вторым. Ранее он был женат на модели Николь Митчелл, которая родила артисту пятерых детей. Пейдж Бутчер вышла замуж впервые.

Бутчер и Мерфи встречаются с 2012 года. В мае 2016 года у них родилась дочь Иззи Уна, а спустя два года — сын Макс Чарльз, который стал десятым ребенком артиста. Пара обручилась в 2018 году, но поженились они только сейчас.

Ранее юморист Гарик Харламов женился в третий раз на возлюбленной Екатерине Ковальчук. Супруги не рассказывали подробности свадьбы, а лишь показали снимки около Дворца бракосочетания.