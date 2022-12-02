«Совсем выжила из ума»: Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя
Фото: Kevin Winter/Getty Images
Бритни Спирс является главным ньюсмейкером зарубежного шоу-бизнеса. Недавно певица удивила публику, выложив в соцсети свою обнаженную фотографию. На этом неожиданный контент не закончился. Сегодня девушка поделилась кадрами, на которых она позирует в ночной сорочке и фате. Снимки были интригующе подписаны.
«Да, я вышла замуж за себя. Мне стало скучно. Понравилась фата, и я сказала: "Это безумие, или в этом что-то есть?"», — заявила Бритни.
Фото: Из профиля Instagram Спирс (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, не все поклонники оценили выходку певицы. Многие из них посчитали, что у поп-исполнительницы явные проблемы с психическим состоянием.
Ранее стало известно о том, что у супруги Джастина Бибера выявили опухоль яичника. Кажется, молодая семья в ближайшем времени не сможет прочувствовать радость от рождения первенца. Подробности читайте в этой статье.