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ИХ ШОУБИЗ
13:09, 02 декабря 2022
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«Совсем выжила из ума»: Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

«Совсем выжила из ума»: Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Бритни Спирс является главным ньюсмейкером зарубежного шоу-бизнеса. Недавно певица удивила публику, выложив в соцсети свою обнаженную фотографию. На этом неожиданный контент не закончился. Сегодня девушка поделилась кадрами, на которых она позирует в ночной сорочке и фате. Снимки были интригующе подписаны.

«Да, я вышла замуж за себя. Мне стало скучно. Понравилась фата, и я сказала: "Это безумие, или в этом что-то есть?"», — заявила Бритни.

«Совсем выжила из ума»: Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

Фото: Из профиля Instagram Спирс (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, не все поклонники оценили выходку певицы. Многие из них посчитали, что у поп-исполнительницы явные проблемы с психическим состоянием.

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