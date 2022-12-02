«Совсем выжила из ума»: Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

Бритни Спирс является главным ньюсмейкером зарубежного шоу-бизнеса. Недавно певица удивила публику, выложив в соцсети свою обнаженную фотографию. На этом неожиданный контент не закончился. Сегодня девушка поделилась кадрами, на которых она позирует в ночной сорочке и фате. Снимки были интригующе подписаны.

«Да, я вышла замуж за себя. Мне стало скучно. Понравилась фата, и я сказала: "Это безумие, или в этом что-то есть?"», — заявила Бритни.