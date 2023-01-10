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ИХ ШОУБИЗ
05:51, 10 января 2023
1 мин.

Совсем сошел с ума: Джастин Бибер снова шокировал всех своим внешним видом

Совсем сошел с ума: Джастин Бибер снова шокировал всех своим внешним видом

Фото: https://t.me/

Голливудский хулиган Джастин Бибер продолжает эпатировать своими экстравагантными луками жителей Лос-Анджелеса.

Недавно певец решил как ни в чем не бывало сходить в магазин в шерстяном пледе.

Будь накидка более спокойного цвета, миллионера нетрудно было бы принять за бездомного, но суперпестрая новинка от Balenciaga, пожалуй, лучший способ привлечь к себе внимание в начале 2023 года.

Совсем сошел с ума: Джастин Бибер снова шокировал всех своим внешним видом

Напомним, семейке Бибер не впервой вводить публику в недоумение своими нарядами.

На недавнем вручении «Эмми», Джастин был похож на школьника, укравшего пиджачный костюм у старшего брата, в то время как его молодая жена Хейли, наоборот, появилась в роскошном а-ля "голливудский шик", бальном платье от Saint Laurent.

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