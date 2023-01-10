Совсем сошел с ума: Джастин Бибер снова шокировал всех своим внешним видом

Голливудский хулиган Джастин Бибер продолжает эпатировать своими экстравагантными луками жителей Лос-Анджелеса.

Недавно певец решил как ни в чем не бывало сходить в магазин в шерстяном пледе.

Будь накидка более спокойного цвета, миллионера нетрудно было бы принять за бездомного, но суперпестрая новинка от Balenciaga, пожалуй, лучший способ привлечь к себе внимание в начале 2023 года.