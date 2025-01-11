«Скучаю по тебе сильно»: Ханде Эрчел трогательно почтила память мамы в шестую годовщину ее смерти

Ханде Эрчел трогательно почтила память мамы.

В день годовщины смерти матери турецкая актриса вспомнила о близком человеке. В социальных сетях Ханде опубликовала совместное фото, на котором она запечатлена вместе с Айлин Эрчел.

Кроме того, девушка создала коллаж из фотографий матери, на которых она выглядит особенно счастливой и улыбающейся. Ханде не стала скрывать своих эмоций и призналась, что ей не хватает рядом любимого близкого человека.

«Моя прекрасная мама… Я скучаю по тебе так сильно, что это невозможно измерить. Быть твоей дочерью — это источник радости, моя мама с ароматом пудры. Пусть моря, по которым ты плывешь, будут бескрайними», — написала Эрчел в социальных сетях.

Оказалось, что прошло уже шесть лет с тех пор, как мать актрисы скончалась от рака.

Актриса заявила, что все еще представляет перед собой образ мамы никогда не покидает и что изо дня в день она вспоминает моменты, связанные с Айлин.

Айлин Эрчел не стало в январе 2019 года из-за проблем продолжительной борьбы с онкологией. Сама Ханде никогда не скрывала и много раз признавалась, что боль от утраты матери становится только сильнее с каждым годом и что она не может смириться с произошедшим.

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