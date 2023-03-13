«Скоро мне придет 222 миллиона»: Рита Дакота выпрашивает деньги у подписчиков

Певица Рита Дакота столкнулась с финансовыми проблемами при подготовке нового альбома «Sat Nam».

Рита обратилась к своим поклонникам с просьбой оказать содействие.

Краудфандинг получился стремительный: с 9 по 13 марта на счет певицы было перечислено в общей сложности около 2 млн рублей пожертвований.

По словам Дакоты, 999999 рублей пожертвовал ее официальный возлюбленный, ведущий бизнес в Лос-Анджелесе режиссер и клипмейкер Федор Белогай.

Вторую часть денег перевели «те люди, которым она сама раньше помогала». По сведениям go.zvuk.com, таких дарителей оказалось около пяти десятков.

Стало известно и о весьма рискованном послании самой себе, которое Рита также поместила в Сеть.

Там говорится дословно, что «скоро наступят времена, когда ей пришлют сначала 22, а затем и 222 миллиона».

После этого кое-кто из фолловеров обвинил певицу в попрошайничестве.