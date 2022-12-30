ШОК: Ким Кардашьян издевается над домашними животными

Одна из самых известных блогерш мира Ким Кардашьян внезапно попала в ужасно неловкую ситуацию.

Скандал вспыхнул буквально на ровном месте, а мог бы и не вспыхнуть вообще, не выложи девушка у себя в блоге одно пятнадцатисекундное видео.

На нём две маленьких собачки породы померанский шпиц, визжа носятся по узкому грязному вольеру, судя по всему, установленному где-то в гараже.

По сравнению с условиями, которые обеспечивает себе Кардашьян, собачья жизнь организована для животных, прямо скажем, свински.

Видео обладательница культовых форм, Ким моментально удалила, однако, интернет, как известно, помнит всё.

Один из наиболее дотошных поклонников успел сохранить фрагмент и теперь жестокие кадры стремительно набирают популярность.

Судя по всему, скандал вокруг этого эпизода утихнет ещё не скоро, так как Кардашьян не упускает возможности рассказать журналистам, как якобы любит животных и всячески борется за их права.