Шэрон Стоун рассказала, при каких обстоятельствах у неё нашли опухоль

У американской актрисы Шэрон Стоун диагностировали большую опухоль. 64-летней звезде предстоит операция.

Однако проблему обнаружили не сразу – более того, Стоун столкнулась с медицинской ошибкой. Актриса обратилась к медикам, почувствовав недомогание. Но они поставили неверный диагноз и назначили ненужное лечение.

Ложный диагноз привел к тому, что боли усилились. Тогда Стоун пошла к другим врачам – вторая группа специалистов обнаружила опухоль.

После этого случая Стоун советует всегда обращаться за вторым мнением, так как оно может спасти жизнь.

Артистка добавила, что для восстановления ей нужно 4-6 недель.

Ранее знаменитость рассказывала об удалении доброкачественной опухоли в 2001 году.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News