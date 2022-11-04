11:47, 04 ноября 2022
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Шэрон Стоун рассказала, при каких обстоятельствах у неё нашли опухоль
У американской актрисы Шэрон Стоун диагностировали большую опухоль. 64-летней звезде предстоит операция.
Однако проблему обнаружили не сразу – более того, Стоун столкнулась с медицинской ошибкой. Актриса обратилась к медикам, почувствовав недомогание. Но они поставили неверный диагноз и назначили ненужное лечение.
Ложный диагноз привел к тому, что боли усилились. Тогда Стоун пошла к другим врачам – вторая группа специалистов обнаружила опухоль.
После этого случая Стоун советует всегда обращаться за вторым мнением, так как оно может спасти жизнь.
Артистка добавила, что для восстановления ей нужно 4-6 недель.
Ранее знаменитость рассказывала об удалении доброкачественной опухоли в 2001 году.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News