Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению опухоли на коже

Шеф-повару Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли на коже. Подробности приводит BBC.

Знаменитый британский шеф-повар перенес операцию по удалению базальноклеточной карциномы. В Сети появились кадры, где отчетливо виден шрам после хирургического вмешательства – опухоль располагалась под мочкой уха Гордона.

Повар выразил благодарность команде одной из клиник в Лондоне, в которой было проведено хирургическое вмешательство.

«Благодарен и очень признателен невероятной команде и их быстрой работе по удалению этой базалиомы, спасибо», – отметил Гордон.

Кроме того, Рамзи призвал своих поклонников внимательнее относиться к своему здоровью. Он подчеркнул, что необходимо пользоваться солнцезащитными средствами для предотвращения рака кожи.

