Селена Гомес призналась, что не сможет выносить ребёнка

Селена Гомес неоднократно говорила о том, что страдает из-за проблем с ментальным здоровьем. Врачи поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство личности. Сейчас певица принимает серьёзные препараты, которые влияют на ее организм. В своём новом интервью девушка призналась, что в сложившейся ситуации она не сможет родить здорового ребёнка.

Селена с горечью рассказала о том, что ее таблетки во время беременности создают повышенный риск врожденных заболеваний плода. Несмотря на это, певица надеется на то, что когда-то и она испытает радость от материнства. «Мне тяжело осознавать, что это – важная часть моей жизни. Я хочу иметь детей, и я буду», – поделилась откровением Гомес.

ФОТО: личный архив Селены