17:01, 04 ноября 2022
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Селена Гомес призналась, что не сможет выносить ребёнка
Селена Гомес неоднократно говорила о том, что страдает из-за проблем с ментальным здоровьем. Врачи поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство личности. Сейчас певица принимает серьёзные препараты, которые влияют на ее организм. В своём новом интервью девушка призналась, что в сложившейся ситуации она не сможет родить здорового ребёнка.
Селена с горечью рассказала о том, что ее таблетки во время беременности создают повышенный риск врожденных заболеваний плода. Несмотря на это, певица надеется на то, что когда-то и она испытает радость от материнства. «Мне тяжело осознавать, что это – важная часть моей жизни. Я хочу иметь детей, и я буду», – поделилась откровением Гомес.
ФОТО: личный архив Селены