«Сейчас не пью вообще. Психанул!»: Алексей Ягудин отказался от алкоголя

Алексей Ягудин заявил об отказе от любого алкоголя. Подробности приводит Sport24.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что перестал употреблять алкогольные напитки. По словам Алексея, его жизнь сильно не поменялась, но изменения в себе он чувствует.

Кроме того, Ягудин признался, что раньше любил выпить красное вино, но теперь не может себя им порадовать во время ужина.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — поделился он.

Спортсмен не раз говорил о том, что он ведет здоровый образ жизни: регулярные тренировки и прогулки с собаками помогают ему сжечь лишний вес.

Кроме того, фигурист раскрыл, что его может разозлить. Оказалось, что он достаточно часто ругается за рулем из-за других водителей.

«Я постоянно всех посылаю! Меня бесят те, кто неправильно ездит и тормозят весь поток. Я не понимаю, как в левом ряду можно ехать медленнее, чем в правом... Бесят тупые водители! Думаю, они бесят каждого второго», — заявил спортсмен.

Ранее мы писали о том, что Алексей Ягудин заявил, что он отказался отдавать дочь во дворец гимнастики Винер.

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