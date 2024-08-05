«Счастлив и здоров»: актер Зак Эфрон впервые вышел на связь после экстренной госпитализации в Испании

Недавно стало известно об экстренной госпитализации актера Зака Эфрона во время отдыха на вилле в Испании. Звезда фильма «Папе снова 17» был найден в бассейне без сознания. Теперь артист впервые после случившегося вышел на связь с поклонниками в личном блоге и рассказал о своем состоянии.

По информации источников, в минувшую пятницу Зака Эфрона обнаружили без сознания в бассейне виллы на Ибице, где он отдыхал. Работники вытащили актера из воды и отправили в больницу. Уже на следующий день его выписали. Подробности произошедшего не сообщаются, представитель артиста заявил, что госпитализация была «мерой предосторожности» после «незначительного инцидента во время плавания».

Накануне сам актер вышел на связь с поклонниками в соцсети. Зак Эфрон поделился свежим снимком фото с домашней тренировки, сделанным, вероятно, после инцидента. Артист поблагодарил подписчиков за поддержку и заявил, что сейчас с ним все в порядке.

«Счастлив и здоров. Спасибо за добрые пожелания», — написал Зак Эфрон.

Напомним, актер известен своими ролями в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», фильмах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и других картинах.

Ранее мы писали о том, что сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализировали после ДТП в Лос-Анджелесе.