Ричард Гир экстренно госпитализирован в Мексике

Супруга 73-летней голливудской звезды Александра Силва сообщила о тяжелом состоянии актёра.

По её словам, Ричард в последнее время жаловался на сильный кашель, однако лечить себя не давал и не предавал симптомам никакого значения.

После полёта в Мексику, где пара планировала провести вечеринку в честь дня рождения Александры, Гир почувствовал себя значительно хуже, и его пришлось экстренно госпитализировать прямо из аэропорта.

К счастью, состояние актёра быстро удалось стабилизировать.

Недавно Силва опубликовала фото со своего дня рождения и порадовала поклонников и фанатов новостью о выздоровлении мужа.

«День рождения получился просто потрясающим! Спасибо моим друзьям и семье за подарки и за особенную атмосферу! Как видите, мы все уже почти здоровые», – подписала она фотографию в своей социальной сети.

Любопытно, что актер Ричард Гир, несмотря на католическое воспитание, исповедует буддизм.

В 2004 году в рамках недели тибетской культуры в Москве, лично им была открыта выставка фоторабот под названием «Паломник».

Кроме того, актер является членом Американского комитета за мир на Кавказе.