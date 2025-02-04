Рэпера Канье Уэста хотят привезти в Россию после скандала с женой на «Грэмми»

Рэпера Канье Уэста хотят привезти в Россию после скандального выхода его жены Бьянки Цензори на «Грэмми». Девушка появилась на людях в прозрачном платье и вызвала переполох. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал «Газете.Ru», что думал о концерте исполнителя в РФ.

Напомним, что Канье Уэст из-за скандала потерял миллионы долларов. Отмечается, что у него могут отмениться концерты, запланированные в Японии. Возможно, рэпера получится привезти в Россию для выступления.

«Я, безусловно, думал об этом. Проблема, что это не просто так – есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта», – поделился мыслями Финкельштейн.

Глава корпорации PMI отметил, что нужны визы, билеты и продажи. Для всех этих важных дел необходимо время. Но мужчина считает, что концерт провести даже в такие сроки вполне реально.

«Успеть, можно, конечно. Посмотрим», – добавил он.

Ранее мы писали о том, что дочь экс-сенатора США Маккейна резко высказалась о Канье Уэсте. Она также назвала его жену Бьянку Цензори «заложницей».