«Разочаровал и разозлил бабушку»: покойная королева Елизавета сомневалась, что Уильям станет «известным монархом»

Покойная королева Великобритании Елизавета II сомневалась в собственном внуке принце Уильяме как в будущем «известном монархе». Об этом в своей новой книге написал королевский автор Роберт Джобсон. Отрывок из произведения публикует Daily Mail.

В одном из отрывков книги «Наследие Виндзоров: королевская династия тайн, скандалов и выживания» утверждается, что «упрямство» герцога Уэльского иногда раздражало королеву. Писатель поделился подробностями ее последнего визита в Англию, который состоялся в 2022 году, незадолго до ее смерти.

В июле того же года 96-летняя королева Елизавета должна была присутствовать на официальном открытии нового хосписа Thames Hospice у озера Брей в Беркшире. Это задание имело для нее большое значение.

Однако в тот день королева чувствовала себя «особенно слабой» и попросила 43-летнего Уильяма присутствовать на мероприятии вместо нее.

«Возможно, в расписании Уильяма нашлось бы место для этой срочной работы, но он отказался, сославшись на отцовские обязанности. Это не только разочаровало, но и разозлило его бабушку», — написал Джобсон.

По некоторым версиям, Елизавета отреагировала на это следующим образом: «Разве для этого нет нянек или полицейских?» — усмехнувшись, спросила королева. В итоге ей пришлось ехать самой, а вместо внука ее сопровождала принцесса Анна.

В том же 2022 году принц Уэльский провел всего 190 мероприятий, тогда как у короля их было 497. А в 2024-м, по словам Роберта Джобсона, старший сын короля Карла III спросил у отца, может ли он сократить количество официальных королевских мероприятий до десяти в течение оставшейся части года, пока его жена, принцесса Кейт Миддлтон, борется с раком и переживает период ремиссии.

«Это явный сигнал о том, что на данном этапе жизни его долг перед семьей важнее его публичной роли», — пишет издание.

Ранее мы писали, что принц Уильям повторил фото матери, принцессы Дианы, снявшись на фоне статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.