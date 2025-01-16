Раскрыта причина, по которой Робин Уильямс снизил свой гонорар на 7 млн долларов

Американский актер Робби Уильямс, умерший в 2014 году, сократил свой гонорар за мультфильм «Алладин» на 7 млн долларов ради «детей и наследия». Он рассказал об этом еще перед смертью, но широкая общественность обратила на это внимание только сейчас.

Как пишет The Mirror US, в социальных сетях стал вирусным ролик, на котором Уильямс рассказывает о своей роли в мультфильме, вышедшем в 1992 году. По словам актера, изначально его гонорар за озвучивание Джинна должен был составить 8 млн долларов (примерно 822,5 млн рублей), однако он настоял на снижении его до 750 тыс. (около 77 млн рублей).

«Он хотел „оставить что-то прекрасное после себя“ для своих детей», — говорится в видео.

Еще одной причиной, сподвигнувшей актера отказаться от баснословной суммы, стало его желание стать «частью анимационной традиции Disney».

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