Пыталась многое сохранить в тайне: суд обязал Джоли предоставить личные переписки

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судиться за виноградники во Франции. Девять лет назад после развода им не удалось прийти к консенсусу, и теперь они решают этот вопрос в правовом поле. В последнее время удача благоволит актеру. Инстанция обязала звезду фильма «Малефисента» представить личные переписки, касающиеся дела, и которые она так боялась показать, пишет RadarOnline.

Питт считает, что Джоли незаконным образом продала свою часть виноградников бизнесмену из России. Он требует аннулировать сделку.

В электронных письмах, которые суд обязал показать Анджелину, могут содержаться доказательства позиции актера и его команды. Долгие годы его бывшая супруга предпочитала скрывать личную переписку на эту тему, «пользуясь привилегированным положением». Однако теперь голливудская звезда обязана раскрыть всю правду в течение 45 дней.

Ранее Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил ее дома. Она заявила об этом в рамках того же разбирательства из-за винодельни во Франции.