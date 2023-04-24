Проклятие длиной в 30 лет: кто и за что сглазил Леонардо Ди Каприо

По разным оценкам у Леонардо Ди Каприо за время его сценической карьеры было не меньше двух десятков красавиц и звезд. При этом самые яркие любовницы ни разу не женившегося красавца после расставания так и не смогли наладить свою личную жизнь.

Более того, некоторые из них заболевали онкологией или переживали самоубийство близких.

По одной из версий, всему виной проклятие, которое наложила на 20-летнего Леонарда его первая возлюбленная – начинающая 16-летняя фотомодель Бриджит Холл. Ди Каприо совратил и бросил юную девушку - в отместку та пообещала, что все его будущие женщины станут несчастными.

Издание «Woman.ru» предлагает любопытную подборку страшных историй о романтических приключениях актера и его партнерш.

Тут и датская модель Хелена Кристенсен, которая после разрыва с Ди Каприо так и не смогла наладить свою семейную жизнь. И самая высокооплачиваема модель начала века, бразильская красавица Жизель Бюндхен, мечтавшая стать супругой строптивого актера, а вместо этого оказавшаяся неудачной женой американского футболиста Тома Брэди.

И актриса Бриттани Дэниел, которой медики после расставания с Леонардо диагностировали рак 4-й стадии, и многие другие.

Поводом для публикации стал неожиданный развод германской фотомодели Тони Гаррн со своим супругом – актером Алексом Петтифером.

Как выяснилось, много лет назад Тони также состояла в связи с проклятым Леонардо ди Каприо.