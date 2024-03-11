Профессор Стебль из «Гарри Поттера» раскритиковала взрослых фанатов франшизы

Актриса Мириам Маргулис, сыгравшая в «Гарри Поттере» профессора Стебля, призвала фанатов франшизы повзрослеть. По ее мнению, люди, полюбившие фильмы о юном волшебнике в детстве, должны двигаться дальше, а не жить, мечтая о Хогвартсе. Интервью со звездой было опубликовано на канале 1News.

Как призналась Мириам, ее действительно беспокоят поклонники, которые до сих пор не смогли отпустить «Гарри Поттера». Она заявила, что мир волшебства следует оставлять, как бы это не было тяжело. Ведь в реальности магии не существует. Актриса рассказала, что некоторые фанаты настолько одержимы выдуманной Вселенной, что ее это пугает.

В новом интервью Маргулис призналась, что как-то к ней обратилась пара, которая просила ее записать видеопоздравление на свадьбу. При этом молодожены хотели заплатить за то, чтобы актриса была в образе профессора Стебля.

«Мне пишут: «У нас будет свадьба в стиле Гарри Поттера». И тут я думаю, боже, чем эти люди будут заниматься в первую брачную ночь? Даже представить боюсь», - поделилась актриса.

Ранее в США завершилась церемония премии «Оскар». В номинации «Лучшая актриса» победила Эмма Стоун, которая на сцене рассказала, как у нее порвалось платье из-за Райана Гослинга.