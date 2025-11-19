Принца Уильяма разозлило первое появление Эндрю на публике после лишения титулов

Оскандалившийся экс-принц Эндрю был впервые замечен на публике после того, как король Британии Карл III лишил его всех титулов и выселил из Виндзорского особняка. Младший брат монарха совершил конную прогулку по территории поместья, где он остается жить до Нового года. Появление снимков опального герцога Йоркского в СМИ вызвало раздражение у членов королевской семьи, включая принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Об этом пишет Mirror.

Королевские источники утверждают, что Эндрю проводит свои последние дни в Ройал-Лодж перед переездом, бродя в одиночестве и «размышляя вслух», а также встречается с бывшей женой Сарой Фергюсон за обедами и ужинами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

«Это действительно выглядит не очень хорошо. Король не обрадуется, что его брата сфотографировали верхом на территории Виндзорского замка, который, в конце концов, финансируется за счет налогоплательщиков», — сообщил инсайдер.

Принц Уильям и его жена Кейт, скорее всего, тоже будут «раздражены» снимками Эндрю, считают при дворе. Они хотят, чтобы он вообще исчез из их жизни, не говоря уже о том, чтобы жил по соседству, сообщает издание.

В начале ноября Уильям и Кейт переехали в свой новый дом в Форест-Лодж, оставив коттедж Аделаида в Виндзорском парке. Это значит, что семья герцогов Уэльских временно находится близко к дяде принца, который по-прежнему живет в своем особняке.

