Разногласия между сторонниками английского короля Карла III и уехавшего в США принца Гарри и его супруги Меган Маркл вот уже несколько месяцев подогреваются как официальной прессой, так и инсайдерскими заявлениями в интернете.

В последнее время вновь поползли слухи о том, что принц – незаконнорожденный сын покойной принцессы Дианы.

Разумеется, не от ее полуофициального возлюбленного Доди Аль-Файеда, а от некоего майора Джеймса Хьюита.

В свое время этот предприимчивый британской офицер даже написал пару книг о своем романе с леди Ди.

А также выставил на продажу любовные письма, которыми обменивался с принцессой.

По мнению блогера Стаси Исаковой, плотно занимающейся делами Британского Королевского Дома, эти клеветнические измышления распускают те, кто стремиться подорвать престиж действующего короля Великобритании.

Именно против Карла III, а не герцога Сассекского направлена кампания по дискредитации памяти принцессы Дианы и принца Чарлза.