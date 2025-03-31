Принц Гарри поссорился с последним не бойкотировавшим его родственником

Принц Гарри окончательно разорвал связи со своей семьей. Об этом пишет Woman.ru.

По данным портала, отношения между Гарри и его родственниками, и без того непростые, достигли нижайшей точки в последнее время. Так, мятежный принц, среди прочего, прекратил общение с кузиной принцессой Евгенией — единственным членом королевской семьи, который не присоединился к бойкоту Гарри и его жены Меган Маркл.

Из-за этого, как уточняется, Гарри никто не сообщил о недавней госпитализации его отца Карла III. Причины для ссоры могут быть самые разные — одной из них журналисты считают недавнее появление Евгении на вечеринке телеведущего Пирса Моргана, который давно критикует принца и его супругу.

Ранее мы писали о том, что принца Гарри выгнали с работы из-за расизма и женоненавистничества.