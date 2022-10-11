Принц Гарри и Меган Маркл оказались бедняками

Несмотря на то, что звёздная пара принца Гарри и Меган Маркл тратят, казалось бы, невероятные деньги на аренду автомобилей и покупку недвижимости в США, их уровень жизни вызывает снисходительную улыбку среди представителей американской богемы. Журналисты то и делаю открыто посмеиваются над состоянием высокопоставленных британских герцогов.

К примеру, 20 млн стерлингов, в которые оценивается их общее состояние, составляет едва ли половину средств имеющихся на счетах телеведущей Опры Уинфри.

Наверняка не очень приятно считаться знаменитостью уровня D, к которому в Америке относятся самые низшие классы светские классы светских кругов.

Соседи по Монтесито, местечку, где британские аристократы купили себе поместье, стали Кайли Дженнер, Бейонсе и другие американские знаменитости. Каждый в округе богаче королевской четы в среднем в четыре раза.

Злые языки уже сватают Меган Илону Маску. «Эти ребята слишком бедные для Голливуда. Кстати, Илон до сих не женат, так что красотка Маркл вполне могла бы обратить на него внимание», – иронизирует королевский биограф Тина Браун.