Постарел и опух: звезда фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнан напугал фанатов внешним видом

Актер Джейми Дорнан вышел в свет и напугал фанатов своим внешним видом. Поклонники отметили, что звезда «50 оттенков серого» сильно постарел. К тому же у него было опухшее лицо, и некоторые предположили, что он «с бодуна». Фотографии знаменитости опубликовали в Telegram-канале «НЕБОЖЕНА».

Фотографы засняли голливудского актера на фестивале независимого кино Raindance Film Festival. Сопровождала его жена Амелия Уорнер. Супруги не так часто появляются на красных дорожках, поэтому все внимание было приковано к их паре. А когда снимки опубликовали в Сети, поклонники Джейми обеспокоились. Дело в том, что на кадрах он был сам на себя не похож.

По сравнению с тем, как Дорнан выглядел раньше, он действительно сильно изменился. Его волосы поредели, а борода стала более седой. Также пользователям бросилось в глаза, что лицо звезды было покрасневшим и опухшим. Из-за этого появились слухи, что Джейми выпивал перед тем, как выйти к прессе.

Ранее жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала новое фото с актером. Напомним, что «крепкий орешек» страдает деменцией.