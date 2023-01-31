После развода с принцем Гарри Меган Маркл может остаться ни с чем

Общественное давление Великобритании на опальную чету герцогов Сассексих продолжается. Теперь блогеры подсчитывают, с чем останется Меган Маркл в том случае, если у нее, или у принца сдадут нервы и кто-нибудь из них подаст на развод.

Отсутствие официального брачного контракта лишает Меган права распоряжаться хоть какой-нибудь долей имущества высокопоставленного супруга. Капитал британского королевского дома останется в неприкосновенности.

Наследный особняк во Фрогморе также является частью королевской фамилии. Кроме того, Маркл, скорее всего, будет лишена права жить со своими детьми Арчибальдом и Лилибет.

По старинному английскому закону, вопросы опекунства над династическими внуками лежит в компетенции короля. А отношение Карла III к американке общеизвестно.

Супруга принца Гарри при разводе сможет претендовать лишь на некую часть личного имущества Генри Чарльза Альберта Дэвида.

В настоящее время оно оценивается примерно в 13 млн. долларов. Однако размеры этой части, в случае развода, определят адвокаты сторон.