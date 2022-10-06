По стопам Харви Вайнштейна. Сценарист «Американского папаши» орально домогался жертв

В США сопродюсеру сериала «Клиника» и сценаристу Эрику Вайнбергу предъявлено обвинение в сексуальном насилии на основании заявлений пяти женщин, которые обвинили его в применении силы, изнасилованиях, и, в частности, принуждении к оральному совокуплению.

Девушки сообщили, что с 2014 по 2019 год Эрик Вайнберг выступал в качестве фотографа, приглашая их к себе домой, после чего совершал вышеуказанные действия.

Сценаристу также грозит лишение свободы за нападение с применением силы, понесшее тяжкие телесные повреждения жертвы.

Вайнберг также был сценаристом шоу «Блудливая Калифорния», «Долина смерти», «Неполиткорректно» и мультсериала «Американский папаша».