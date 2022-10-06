15:12, 06 октября 2022
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По стопам Харви Вайнштейна. Сценарист «Американского папаши» орально домогался жертв
В США сопродюсеру сериала «Клиника» и сценаристу Эрику Вайнбергу предъявлено обвинение в сексуальном насилии на основании заявлений пяти женщин, которые обвинили его в применении силы, изнасилованиях, и, в частности, принуждении к оральному совокуплению.
Девушки сообщили, что с 2014 по 2019 год Эрик Вайнберг выступал в качестве фотографа, приглашая их к себе домой, после чего совершал вышеуказанные действия.
Сценаристу также грозит лишение свободы за нападение с применением силы, понесшее тяжкие телесные повреждения жертвы.
Вайнберг также был сценаристом шоу «Блудливая Калифорния», «Долина смерти», «Неполиткорректно» и мультсериала «Американский папаша».
Источник:Lenta.ru
Автор:Дмитрий СтепановТеги: