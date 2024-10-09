Певица Лопес устроила фотосессию в леопарде и парике, но молчит о скандале с P. Diddy

Певица Дженнифер Лопес снялась для журнала в леопардовом наряде и примерила необычный парик. Звезда до сих пор не комментирует скандал с участием экс-бойфренда P. Diddy, но делится яркими кадрами.

После расставания с актером Беном Аффлеком исполнительница позволяет себя примерять более смелые наряды. А на съемку для журнала Interview она взяла комплект от Dior. На следующих кадрах 55-летняя певица примерила винтажное белье от Dolce & Gabbana и прикрылась украшениями от Maison Margiela.

Также в журнале можно увидеть кадр, на котором Лопес предстала в парике с анималистичым принтом. Еще есть снимки, на которых звезда позирует в бикини от Tom Ford и огромных ботфортах от Balenciaga. Поклонники со всех ракурсов смогли разглядеть фигуру поп-дивы.

Напомним, что в прессе в последнее время все чаще фигурирует имя Дженнифер Лопес. Дело в том, что общественность еще не пришла в себя после новостей о разводе певицы с Беном Аффлеком. А на днях женщина попала в скандал из-за еще одного бывшего – рэпера P. Diddy. СМИ пишут, что Лопес могла знать о его действиях и о «белых» вечеринках, на которых он развлекался и не раз якобы нарушал закон. Сейчас его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.

Более того, Лопес встречалась с музыкантом в 1999 году, когда он стал фигурантом скандала с перестрелкой. Влюбленные, а также телохранитель рэпера Энтони «Вулф» Джонс и его протеже Мозес «Шайн» Барроу попали в перестрелку в ночном клубе в Нью-Йорке, в результате которой пострадали три человека.

Ранее стала известна сумма, которую P. Diddy готов заплатить за молчание одной из своих жертв.