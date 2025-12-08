Певица Кэти Перри и бывший канадский премьер Джастин Трюдо подтвердили отношения

Американская певица Кэти Перри и экс-премьер Канады Джастин Трюдо официально подтвердили отношения в социальной сети. В личном блоге артистки появилась серия фотографий, сделанных во время совместной поездки пары в Японию.

Новая публикация знаменитости сняла все вопросы о ее романе с политиком после нескольких месяцев слухов. На одном из снимков Перри и Трюдо улыбаются, прижавшись друг к другу, на другом — вместе едят суши.

Певица опубликовала карусель из фотографий с возлюбленным в минувшую субботу, 6 декабря, вскоре после того, как сам Трюдо разместил в своей соцсети кадры с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его женой Юко. Новый пост артистка подписала как Tokyo times on tour and more.

Публичное подтверждение романа Кэти и Джастина вызвало бурную реакцию у пользователей Сети. «О Канада! Теперь все официально!», «Ваше счастье — это наше счастье. Мы вас любим!», — пишут комментаторы.

