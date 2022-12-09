Пэрис Хилтон научилась растворяться в воздухе

Наследница огромного наследства сети отелей Хилтон, скандально известная модель Пэрис, придумала способ как спрятаться от назойливых объективов фотокамер.

Раньше проблема папарацци для девушки стояла весьма серьезно.

Журналисты караулили ее буквально повсюду, то и дело выпуская в свет не самые удачные кадры.

С недавних пор Хилтон смогла решить эту головную боль, причем весьма оригинальным способом.

Теперь помогает звезде исчезнуть с изображения случайная покупка.

Бордовая шелковая шаль от Versace, на первый взгляд совершенно не примечательная, оказывается, обладает способностью отражать вспышки.

Как бы ни пытались надоедливые репортеры снять артистку - на фото оказывается лишь висящая в воздухе ткань.

Интересно, задумано ли так было модным домом изначально, или материал бликует по чистой случайности...