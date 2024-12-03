«Переборщила с филлерами»: Николь Кидман раскритиковали за яркий макияж на премии в Нью-Йорке

Актриса Николь Кидман появилась на церемонии вручения премии в Нью-Йорке и нарвалась на критику в Сети. Многие посчитали, что артистка сделала слишком яркий макияж, который испортил ее внешность. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

2 декабря в отеле Cipriani Wall Street в Нью-Йорке состоялась 34-я ежегодная церемония вручения премии Gothams Awards 2024, посвященную самым выдающимся достижениям года в области независимого кино. 57-летняя Николь Кидман выбрала для мероприятия черное облегающее платье в пол с цветочным принтом и длинным шлейфом. Актриса дополнила образ кольцами, серьгами и туфлями на каблуках в тон наряду. Артистка сделала макияж с черными стрелками, тенями и бордовой помадой и распустила волосы.

Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости, заявив, что она сделала неудачный макияж. Некоторые отметили, что Николь Кидман стала похожа на певицу Аврил Лавин.

«Слишком много косметики», «Николь копирует Аврил Лавин», «Николь переборщила с филлерами», «Образ, к которому она стремилась, определенно не один из ее лучших», «С таким тяжелым макияжем она превращается в Аврил Лавин, что не есть хорошо», — написали в Сети.

Помимо актрисы, на премии появились и другие знаменитости: Анджелина Джоли, Деми Мур, Пенелопа Крус, Памела Андерсон, Натали Портман, Джессика Честейн, Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и другие.

Ранее мы писали о том, что Николь Кидман заподозрили в новой пластической операции.